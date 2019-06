Nie pozwól zepsuć sobie wakacji. Uważaj na oszustów

Za oknem zrobiło się gorąco, wszyscy odliczają do rozpoczęcia wakacji. A jak wiadomo wakacje to czas na długo wyczekiwany odpoczynek w górach, na Mazurach albo nad morzem.



Pamiętaj, że wakacje to czas, gdy oszuści noclegowi są szczególnie aktywni. Warto więc wiedzieć, jak zabezpieczyć się przed nieuczciwymi praktykami i nie zepsuć sobie wypoczynku.

Nieważne czy szukasz kwatery, czy nowoczesnego apartamentu z miejscem parkingowym, zanim przelejesz pieniądze zwróć uwagę na: • atrakcyjność oferty w stosunku do ofert konkurencyjnych. Prawda jest taka, że obiekty o podwyższonym standardzie z reguły nie oferują noclegów w niskiej cenie.

• pełną nazwę obiektu noclegowego, dokładny adres, albo jeśli to kwatera lub prywatne pokoje - dane właściciela. Jeżeli kontakt jest ograniczony (np. tylko przez maila), istnieje duże prawdopodobieństwo, że masz do czynienia z oszustem, a wybrane miejsce nie istnieje…

Sprawdź wybrane miejsce noclegowe

Jak sprawdzić czy zdjęcie pochodzi z internetu?

– skorzystaj z wyszukiwarki "Google Grafika"; – jeśli korzystasz z przeglądarki Google Chrome – kliknij na zdjęcie prawym przyciskiem myszy "Szukaj obrazu w Google"; – jeśli korzystasz z innych przeglądarek – sprawdź dodatki i rozszerzenia, które ułatwiają wyszukiwanie obrazów – np. dla Firefoxa wtyczka "Search by Image on Google".

Sprawdź właściciela obiektu noclegowego

Korzystaj z rzetelnych źródeł

- Oszuści noclegowi próbują swoich sił co roku , a w okresie wakacyjnym wykazują wzmożoną aktywność. Warto zatem korzystać z serwisów internetowych, które nie ograniczają swojej roli jedynie do anonimowej prezentacji ofert. Im łatwiej zamieścić ogłoszenie, tym większa szansa, że pojawią się tam fałszywe oferty. Dlatego poszukiwanie noclegu na facebooku, czy darmowych witrynach, które nie weryfikują zamieszczanych informacji może przysporzyć więcej kłopotu niż korzyści - mówi Kamila Miciuła z portalu Nocowanie.pl.

Pamiętaj!

Wszystkie oferty w portalu Nocowanie.pl są weryfikowane przez naszych pracowników. Dodatkowo prowadzimy program weryfikacyjny "Sprawdzony obiekt". Obiekty oznaczone są w ofercie odznaką 4/4, oznacza to, że:

• Był tam nasz przedstawiciel handlowy, który sprawdza czy taki obiekt rzeczywiście istnieje, oraz czy warunki w ofercie są realne.

• Zdjęcia wykonał nasz fotograf, to pewność sesji zdjęciowej obiektu w autentycznych warunkach pobytowych.

• Obiekt jest otwarty na opinie innych turystów.

• To nasz klient przynajmniej od roku.