Meksykanka o świętach w Polsce. "Miałam wrażenie, że już nie dam rady"

Zdecydowanie. Pierwsza różnica, jaką zauważyłam to właśnie pora, w jakiej Polacy zasiadają do kolacji. U was to wszystko dzieje się znacznie wcześniej, wraz z pojawieniem się na niebie Gwiazdy Betlejemskiej. Drugą rzeczą, jaka mnie zaskoczyła, jest tradycja dzielenia się pobłogosławionym opłatkiem i składanie sobie życzeń. Bardzo to polubiłam. Kolejną rzeczą jest 12 wigilijnych potraw. Na stole to wygląda bardzo pięknie, ale okazało się, że każdego z tych dań trzeba spróbować, by zapewnić sobie pomyślność na kolejny rok.