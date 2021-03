Niedziela palmowa w Łysych. "Obawiamy się, że zagubimy tę piękną tradycję"

Niedziela palmowa - procesja w Łysych odwołana drugi rok z rzędu

- Z całego wydarzenia pozostawiliśmy tylko konkurs, a i ten ma okrojoną wersję. Wcześniej przyjmowane były prace indywidualne i zbiorowe. Zbiorowe przygotowywały przede wszystkim szkoły i to właśnie ich palmy zwykle były największe. W tym roku szkoły są zamknięte, nie chcemy też nikogo zachęcać do spotykania się przy wspólnej pracy, dlatego zostaliśmy wyłącznie przy palmach indywidualnych - opowiada Grzegorz Fabiszewski. - I choć być może tych największych zabraknie, jestem pewien, że tegoroczne palmy też będą wysokie i przede wszystkim - pięknie wykonane.

- Bardzo nam tego brakuje, ale nie mogliśmy podjąć innej decyzji. Nie możemy też zapraszać gości do wspólnego świętowania, a ci zjeżdżali do nas nie tylko z całej Polski, ale z najdalszych zakątków świata - opowiada wójt. - Pamiętam, że kiedy powstawał w szkole zespół folklorystyczny, zastanawialiśmy się czy dzieci będą chciały do niego dołączyć, czy nie będą się wstydziły wkładać strojów ludowych. A gdy wyszły na ulicę, podchodzili do nich zagraniczni turyści, chwalili, fotografowali. Do dziś pamiętam taką grupę Japończyków, która robiła sobie z młodzieżą zdjęcia. Po tym wydarzeniu do zespołu zgłosiło się tylu chętnych, że musieliśmy określić zasady naboru i zrobić selekcję, bo zespół nie mógł wszystkich przyjąć - opowiada ze śmiechem Grzegorz Fabiański.