Kara za zagraniczny wyjazd także w Polsce? Jest odpowiedź, czy pójdziemy w ślady Wielkiej Brytanii

Wyjazd z Wysp możliwy jest tylko w wyjątkowych przypadkach, np. w celu wykonania pracy, leczenia, nauki czy uczestnictwa w pogrzebie bliskiej osoby. Brytyjczycy, by wyjechać, muszą wypełnić specjalną deklarację. Podpisem potwierdzają fakt, że są świadomi obostrzeń, a ich wyjazd możne zostać zaliczony do wyszczególnionych wyjątków. Za brak deklaracji na lotnisku grozi kara 200 funtów.

Wielka Brytania - ogromna kara za wyjazd turystyczny

Brytyjczycy niczym jednak nie ustępują Polakom jeśli chodzi o kreatywność w obchodzeniu obostrzeń. Wielu z nich latało wciąż na wakacje, deklarując, że jadą do pracy czy lekarza.

Kara za wyjazd zagraniczny także w Polsce?

"Straż Graniczna i Sanepid, jeśli chodzi o osoby wjeżdżające do Polski, pilnują skierowania na kwarantannę, o ile odbywa się to transportem zbiorowym, chyba że dotyczy to południowej granicy, bo przypominam, że tam też obowiązują ograniczenia związane z przejazdem transportem własnym" - powiedział minister.