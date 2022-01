Niedźwiedź zabrał wilkom zdobycz. Turyści wszystko nagrali

"Dla niedźwiedzia podążanie za wilkami to duży wydatek energetyczny, ale jeśli uda mu się przejąć zdobycz, to nagroda jest spora. Świeża tusza jelenia to wspaniałe źródło tłuszczu i białka dla przygotowującego się do hibernacji grizzly. Wygląda na to, że ten niedźwiedź zorientował się, że podążanie za wilkami od samego rana zwiększy jego szansę na spotkanie z wysokokalorycznym posiłkiem" - wyjaśniają pracownicy parku na Facebooku.