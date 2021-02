Niemcy. Samolot chwilę po starcie zaczął się "rozsypywać"

Kilka minut po opuszczenia lotniska pod Lipskiem doszło do nietypowego zdarzenia w samolocie należącym do firmy kurierskiej DHL. Otworzyły się drzwi załadunkowe. Piloci nie mieli wyjścia – musieli zawrócić. Maszyna znajdowała się wtedy 20 km na zachód od pasa startowego portu Lepizig Halle, ok. 1600 m nad ziemią.