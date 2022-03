Niesamowity lot. "Taki dzień nie zdarza się często w lotnictwie"

Uśmiechnięte, profesjonalne i zadowolone z siebie. Takie wydają się kobiety na zdjęciu w poście linii Enter Air. Mają do tego pełne prawo. A co więcej mogą być dumne, że to właśnie one były w składzie załogi, która jako pierwsza wykonała w pełni kobiecy rejs na pokładzie samolotu tej linii.