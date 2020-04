Niespodziewany efekt koronawirusa. Kina samochodowe wracają do łask

Wiceprezydent Sopotu Magdalena Czarzyńska-Jachim zapowiedziała we wtorek, że w tym roku postawi na bezpieczny wypoczynek i dostosuje jego formę tak, aby spełnić wymogi rządu i zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz gościom.

Jeśli ta inicjatywa faktycznie doczeka się realizacji, Sopot wpisze się w modny ostatnio trend powrotu do amerykańskiej klasyki lat 50. i 60. Trend, który ze względu na prostotę realizacji, niewielkie koszty inwestycyjne i łatwość zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom wydarzenia (w dobie koronawirusa), błyskawicznie rozprzestrzenia się nie tylko po różnych krajach, ale nawet kontynentach.

Kina samochodowe na świecie

To, że Amerykanie wrócili do tradycji, która przez kilkadziesiąt lat była wizytówką ich kultury, nikogo specjalnie nie dziwi.

Magazyn "The LA Times" opublikował niedawno materiał opisujący wpływ pandemii na sytuację kin samochodowych w USA. Wynika z niego, że właściciele wszystkich tego typu obiektów, odnotowują wyraźny wzrost zainteresowania swoją ofertą. Amerykańskie media donoszą też, że po raz pierwszy od lat, liczba samochodowych kin w Ameryce znów zaczęła rosnąć.