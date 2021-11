Nietypowa interwencja strażaków. Wezwano ich do "wściekłego bobra"

Może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 minut. Co więcej, należy do nielicznych gatunków, które potrafią przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki bardzo silnym siekaczom bobry potrafią ściąć grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. W Polsce bóbr jest gatunkiem częściowo chronionym.