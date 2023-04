Nietypowy widok w Sobieszewie. Turyści zatrzymywali się z wrażenia

Co ciekawe, łosie w ogóle się nie bały. Dwa z nich skryły się za drzewami, jednak dwa pozostałe odważnie zbliżały się do krawędzi drogi. Przypatrywały się z zaciekawieniem turystom, którzy zatrzymywali się, by podziwiać ich obecność. Taki widok nie zdarza się często.