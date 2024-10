Niewielkie miasto w Polsce. Przyjeżdżają tu z całego świata

Ten pochodzący z Przedborza w okolicy Radomska rabin (a później również chasydzki cadyk) już za życia był nazywany "Świętym Żydem". Wpływ na taką opinię miała nie tylko sława, jaką zdobył dzięki swoim naukom, ale osobisty przykład: rozdał cały majątek ubogim i poświęcił czas postom i studiowaniu Tory. Dążenie do pogłębiania wiedzy różniło go od innych pierwszych chasydów. Jakub Izaak Rabinowicz uważał, że prawdziwa pobożność nie może się ograniczać do praktyk mistycznych. "Nie jest sztuką czynić cuda, lecz być żydem to prawdziwa trudność" – nauczał swoich zwolenników.