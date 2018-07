Niezadeptana przez tłumy Rumunia. Najlepsze miejsca na wakacje

W pięknej Rumunii pełno jest dziewiczych rejonów, gdzie nie spotkamy żadnych turystów i znajdziemy wyczekiwane wytchnienie od codzienności. Oprócz soczystej zieleni i górskich krajobrazów czeka na nas również piaszczyste wybrzeże Morza Czarnego.

Wybrzeże Morza Czarnego w Rumunii zachwyca (Shutterstock.com)

Rumunia - wakacje nad Morzem Czarnym

Rumunia to kraj, do którego masowa turystyka jeszcze nie dotarła. Na nasze szczęście, gdyż nie spotkamy tam tłumów, a ceny nie są jeszcze wygórowane. Najczęściej wybieramy ten kierunek na tanie wakacje z dziećmi, a na miejscu zdecydowanie jest co odkrywać. Rumunia nie należy do typowo urlopowych kierunków i zazwyczaj jest błędnie kojarzona z Bałkanami. Tuż obok leżą znacznie popularniejsze kraje: Bułgaria czy Węgry, a przez Rumunię przejeżdża się często także do Mołdawii czy Turcji. Rumuńska część wybrzeża Morza Czarnego (zachodni skrawek basenu) to takie kurorty nadmorskie, jak Eforie Nord, Konstanca (Konstanza) oraz Mamaia.

Bezpośrednio przy plaży w Rumunii w pierwszej linii brzegowej można wypocząć w jednym z 4-gwiazdkowych hoteli pod koniec września już za 739 zł od osoby. Tygodniowa oferta obejmuje dodatkowo codzienny bufet śniadaniowy, a na wakacje wybieramy dojazd własny. Solidny obiekt poleca 100 proc. gości.

Rumunia - pogoda latem i jesienią

Wakacje w Rumunii są najpopularniejszym rozwiązaniem od maja do października przede wszystkim ze względu na wspaniałą pogodę z niską ilością opadów deszczu, dodatkowo niezwykle sprzyjającą plażowiczom. Za najcieplejsze miesiące w ciągu roku uchodzą lipiec oraz sierpień z 25 st. C w ciągu dnia i aż 10-11 godzinami pełnego nasłonecznienia na dobę (całkiem niezły wynik). Nocą latem doświadczymy tutaj 17-18 kresek powyżej zera.

Wczesna jesień w Rumunii będzie świetnym rozwiązaniem dla rodzin z małymi dziećmi i osób zwiedzających, gdyż temperatury powietrza są już łagodniejsze, a fale upałów to wówczas raczej dosyć rzadkie zjawisko. Wrzesień w Rumunii na malowniczym wybrzeżu charakteryzuje się 23 st. C, październik natomiast 17 st. C, a noce są już sporo chłodniejsze. Przydadzą się cieplejsze ubrania i zakryte buty. Mniejsza liczba turystów z całej Europy o tej porze roku to również niższe ceny i większa dostępność miejsc w obiektach noclegowych i atrakcjach turystycznych Rumunii.

Rumunia - naturalne atrakcje turystyczne

Rumuński fenomen odkrywa coraz więcej podróżników, również z naszego kraju, którzy odwiedzają piękne zakątki w regionie. To tutaj znajdziemy mnóstwo okazji do spokojnego pochodzenia po górach bez wszędobylskich rzesz turystów czy wielkomiejskiego zgiełku w otoczeniu wspaniałych krajobrazów monumentalnych Karpat. Bajeczne widoki doskonale uzupełnia klimat sprzyjający wielodniowemu trekkingowi w ciszy i spokoju. W Rumunii wciąż dominuje natura: wszędzie otacza nas przyroda, mnóstwo zieleni, sielska atmosfera, czyste jeziora, niczym nieskażone wysoko położone rejony. Drogami spaceruje bydło, więc ruch uliczny poza miastami nie odbywa się zbyt szybko i życie toczy się niespiesznie. Osoby, które wybrały Rumunię z dojazdem własnym mają okazję tutaj zwolnić, także podczas przemieszczania się po okolicy wynajętym samochodem.

Na tygodniowy urlop w Rumunii na wybrzeżu sprawdzi się także jedna z ofert z pełnym wyżywieniem w cenie. Tego typu rozwiązania nad Morzem Czarnym dostępne są we wrześniu już od ok. 1138 zł od osoby.

Co robić w Rumunii?

Lot bezpośredni z Polski do Rumunii trwa na ogół ok. 2 godziny. Potem możemy zagubić się w dzikich górach bez zasięgu sieci komórkowej, jadąc niebezpiecznymi serpentynami w stronę zapierających dech w piersiach widoków. Gdy znudzą nas już górskie wyprawy, warto zejść niżej i poznać życie lokalnych mieszkańców, uchodzących za życzliwych i gościnnych, swoim zachowaniem szybko obalających mit o Rumunii jako o niebezpiecznym kraju. Dogadamy się tutaj również po angielsku. Wciąż egzotyczna dla Polaków ojczyzna hrabiego Drakuli z Transylwanii to mnóstwo ciekawych miast, gdzie pysznie i niedrogo zjemy, zagubionych wiosek, zamków, pałaców, monastyrów, cerkwi czy też cytadel.

Jeśli brak nam pomysłu na konkretne miejsce w Rumunii, polecamy interesujące wycieczki objazdowe, gdzie za niewielkie pieniądze zwiedzimy sporą część pięknych zakątków kraju. Na objazdówki wybierzemy się autokarem bądź samolotem, a na miejscu trzeba się przygotować na dodatkowe koszty biletów wstępu.

Ceny są aktualne na dzień publikacji.

