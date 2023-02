Niezwykła lodowa kraina w polskich górach. "Ale magia"

Warunki w Gorcach trudne

Jak dowiedzieliśmy się u Grupy Podhalańskiej GOPR obecnie warunki w Gorcach są średnie do trudnych. - Dla osób, które nie są zaawansowane są to warunki trudne - podkreśla ratownik dyżurny GOPR. - Mamy duży opad świeżego śniegu, który jest mokry, więc bardzo ciężki, a szlaki są nieprzetarte. Dla narciarza na skitourach będą to warunki średnie do dobrych, z kolei dla turysty pieszego średnie do trudnych.