Niezwykłe miasto blisko Polski. Zaspokoi wszystkie zmysły

Perełki architektury, podziemne labirynty i "Złoty skarb"

Pierwsze, co uderza w koszyckiej starówce, to wszechobecny spokój. Samochody i autobusy mają zakaz wjazdu, dzięki czemu możemy spacerować bez obaw. Jest natomiast ścieżka rowerowa dla miłośników tych jednośladowych pojazdów. Nad budynkami wybija się strzelista katedra z panoramicznym punktem widokowym, do którego prowadzą strome stopnie. Pejzaż na całe Koszyce wynagradza tę wędrówkę.