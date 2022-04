Niezwykłe stworzenie na plaży w Teksasie. "Jakieś pomysły, co to może być?"

Jeden z mieszkańców USA znalazł na plaży w Teksasie małe, biało-niebieskie stworzenie. Podniósł je i sfilmował, po czym ostrożnie wrzucił z powrotem do wody. Zapytał internautów, co to mogło być. Okazało się, że zwierzę, które trzymał w rękach, jest niezwykle niebezpieczne.