Niezwykłe uzdrowisko tuż przy polskiej granicy. Goście sprawdzają, czy na pewno wszystko jest prawdziwe

Tajemnicze malowidła, nietypowa szopka i góra mięsa

W regionie znajdziemy także sporo miejsc do zwiedzania. W pamięci na pewno pozostanie wieś Čičmany. Ta rzadka lokalizacja etnograficzna, w 1977 r. została uznana za zabytkowy skansen architektury ludowej, który nadal zamieszuje około stu osób. Większość z nich jest bardzo gościnna i od razu wita nas miejscowymi przysmakami: palinką i zemiakovým posúchem, czyli drożdżowym ciastem z dodatkiem ziemniaków. Jednak to, co najbardziej zachwyca to domy z bali pomalowane w całości białymi geometrycznymi ornamentami. Każdy ze znaków ma spejalne znaczenie. Ornamenty ze wsi Čičmany zyskały sławę dzięki pojawieniu się na ubraniach słowackich olimpijczyków. W wiosce jest trzy muzea: w Domu Radena oraz w domu nr 42 znajdują się ekspozycje dokumentujące życie codzienne i odświętne mieszkańców wsi, z kolei w muzeum "Na drevne malovane" można obejrzeć skrzynie posagowe z różnych okresów.