Niezwykłe zdjęcia ze Stegny. "Dostrzegłam dziwne kształty na brzegu"

"Do teraz jestem w niemałym szoku po tym spotkaniu, bo co jak co, ale łosi na plaży jakoś wyjątkowo się nie spodziewałam. Ale przynajmniej już wiem, czemu nie widziałam ich w Kampinosie - skubane pewnie też korzystają z ładnej pogody i wybrały się na wakacje nad Bałtyk (albo w odwiedziny do rodziny zamieszkującej Mierzeję Wiślaną, bo łosiowych autochtonów tu też nie brakuje)" - podsumowała z humorem fotografka.