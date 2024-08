Tam, gdzie Wisła wpada do morza. Turyści wciąż nie doceniają tego miejsca

Wisła wpada do Morza Bałtyckiego i o tym każdy Polak uczy się w szkole podstawowej. Ale ile osób widziało to miejsce? Na wakacyjnych listach "do zrobienia" zapisujemy często odległe i kosztowne wypady, a zapominamy o zapierających dech w piersiach lokalizacjach, do których mamy kilka godzin jazdy samochodem.