Niezwykłe zjawisko nad Bałtykiem. Setki zdjęć w sieci

Pod postami w mediach społecznościowych, gdzie internauci chwalili się zdjęciami białej tęczy, pojawiało się natychmiast mnóstwo komentarzy. Poza wyrazami zachwytu i zaskoczenia, były i takie: "Miała dość ideologii dopinanej do niej bezustannie i natarczywie i.... zmieniła kolory", "To chyba rzadkie zjawisko bo pierwszy raz je widzę", "Też widziałam. Te tęcze nie były całkiem białe, tylko jakby wyblakłe... I zdjęcia spłaszczają widok, to wyglądało jak tunel", "Mgła nic więcej, ale co niektórzy wielbiciele teorii spiskowych i propagandziści będą myśleli, że to znaki i koniec świata. A to tylko fizyka".