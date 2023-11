Niezwykłe zjawisko nad Polską. "Jesteśmy bardzo blisko solar maximum"

Jeśli chodzi o tą cykliczność - to 11 lat temu, być może przez słabe warunki do obserwacji nieba, nad Polską nie można było podziwiać tych zjawisk, ale dwa cykle temu - dokładnie w 2003 r. - już tak. Co ważne, do szczytu cyklu został nam mniej więcej rok, a jak mówiłem aktywność słońca jest wysoka, więc można się spodziewać, że tej zimy pojawią się jeszcze okazje - choć trudno zakładać, że tak dobre jak dwa dni temu - by obejrzeć zorzę także w południowej części Polski.