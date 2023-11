Niezwykłe zjawisko ze Szwecji pojawiło się w Polsce. "Cudny widok"

- Spektakularne słupy świetlne w Jurgowie przy zaledwie -7 st.C. - napisał Mikołaj Madeja w wiadomości wysłanej do "Tygodnika Podhalańskiego". Fotografie przedstawiające spektakularne zjawisko zostały także opublikowane na facebookowym profilu Lubuskich Łowców Burz. "To jest piękne, natura potrafi zachwycić", "Cudownie to wygląda. Tak, jakby przybysze z kosmosu najechali", "Cudne widoki" - piszą zachwyceni internauci w komentarzach.