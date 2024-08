Niskie ceny, brak tłumów i boska pogoda. Nowa moda wśród Polaków

Wrześniowe wczasy - mniej leżenia, więcej zwiedzania

Choć po zakończeniu wakacji jeździmy do tych samych krajów, co w szczycie lata, nasze wakacje wyglądają inaczej. - To, co się nieco zmienia, to sposób wypoczywania. Ponieważ temperatury są niższe, chętniej wychodzimy poza hotel - mówi Marzena German.