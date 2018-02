Noc na szczycie Łomnicy. Kosztuje tyle, co tydzień na Riwierze Tureckiej

Wspaniałe widoki, możliwość obserwacji gwiazd czy wyborna kolacja. Na to mogą liczyć turyści, którzy zdecydują się na nocleg w apartamencie na szczycie Łomnicy. Cena wynosi minimum 2,7 tys. zł za dobę.

Kompleks Vysoké Tatry oferuje możliwość spędzenia nocy na Łomnickim Szczycie - aż 2634 m n.p.m. (www.vt.sk)

Słowacka firma Vysoké Tatry ma dla turystów propozycje spędzenia niezapomnianych chwil w najwyżej położonym apartamencie w Europie Środkowej. Bajkowa noc na Łomnickim Szczycie, aż 2634 m n.p.m., z zapierających dech w piersiach widokiem na wierzchołki Tatr Wysokich, zachwyci niejedną osobę.

To nie wszystko. W pakiecie są też przejazdy koleją w górę i z powrotem czy kilkudaniowa kolacja. Skosztujemy m.in. gulaszu z jelenia i carpaccio z kozim serem, czy napijemy się kolorowego drinka. Wieczorem będzie można też oglądać przez teleskop rozgwieżdżone niebo. Natomiast rano zostanie nam zaserwowane śniadanie nad Łomnickim Stawem. Czy to nie spełnienie marzeń widzieć, jak budzi się dzień w Tatrach przy filiżance dobrej kawy?

Jednak tak wysublimowana przyjemność kosztuje. I to nie mało. Noc dla dwojga w tzw. pokoju "comfort", wynosi 650 euro (ok. 2690 zł) dla dwóch osób. To jednak cena za pobyt od niedzieli do czwartku. Jeśli chcemy zatrzymać się w weekend, za tę niebywałą przyjemność zapłacimy 720 euro (ok. 2980 zł).

Jest też tańsza opcja – pokój "standard" wynosi "jedynie" 100 euro mniej za dobę. Jednak czy 2280 zł za pokój z toaletą na korytarzu to nie jest zbyt wygórowana cena? Ciężko stwierdzić. Prawdopodobnie dla niektórych noc z tak ujmującymi widokami jest warta każdych pieniędzy.

Pokusiliśmy się o sprawdzenie, co otrzymalibyśmy za podobną kwotę, gdybyśmy wybrali się na weekend do Paryża czy na wakacje do Egiptu lub Turcji. W stolicy Francji za ok. 2800 zł przenocujemy w 5-gwiazdkowym hotelu Marquis Faubourg Saint-Honoré, położonym w samym sercu metropolii. Otrzymamy klucz to luksusowego apartamentu typu Superior Suite, co oznacza, że jest to pokój z najwyżej półki.

Moglibyśmy też zatrzymać się w prestiżowym, 5-gwiazdkowym hotelu Le Royal Monceau Raffles Paris, nad którego wystrojem czuwał słynny projektant Philippe Starck. Obiekt położony jest kilka minut od Łuku Triumfalnego oraz Pól Elizejskich. Pokoje? Gwarantujemy, nie chciałoby się z nich wychodzić.

Za cenę noclegu na szczycie Łomnicy spędzilibyśmy też tydzień wakacji w świetnie ocenianym, 5–gwiazdkowym hotelu Bellis Deluxe na Riwierze Tureckiej. W kwocie ok. 2700 zł za dwie osoby są: wyżywienie all inclusive, bilety lotnicze czy dostęp do szerokiej oferty rekreacyjnej. Obiekt znajduje się bezpośrednio przy piaszczystej plaży.

Za nieco wyższą cenę, bo ok. 2990 zł za dwie osoby, spędzilibyśmy 7 dni w polecanym przez urlopowiczów 4-gwiazdkowym hotelu Ali Baba Palace w Hurghadzie. W cenie są m.in. bilety lotnicze, wyżywienie all inclusive i dostęp do aquaparku.

Na którą opcję byście się zdecydowali? Na noc na Łomnickim Szczycie, ze wspaniałym widokiem na Tatry Wysokie, a może na Paryż czy tygodniowe, wypasione wakacje w Turcji lub Egipcie? Każde z tych miejsc ma z pewnością wiele zalet.