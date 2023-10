Nowa atrakcja w polskim mieście. Kosztowała 26 mln zł

Co ważne, na pewno jest tu taniej niż w Zakopanem czy w Karpaczu. Średnie koszty wypoczynku w Beskidzie Śląskim to przedział od 100 do 120 zł od osoby za dobę. Jednak jest szansa na znalezienie tańszego noclegu, poniżej 100 zł od osoby za dobę.