Nowa "Ptasia Wyspa". Przeprowadzka zakończyła się sukcesem

Z kolei, aby zachęcić ptaki do wyboru nowego domu, w kwietniu na "Ptasiej Wyspie" umieszczono kilkadziesiąt drewnianych figurek rybitw, imitujących dorosłe osobniki. - Dla ptaków to oznaka, że siedlisko jest atrakcyjne, że już jakieś ptaki je zajęły. Biała farba ma imitować ptasie odchody. Z kolei odtwarzane z głośników odgłosy kolonii rybitw, sprawiają wrażenie bezpiecznego miejsca dla ptaków - dodaje ornitolog. Na wyspę dostarczono również siano i wysuszone trzciny, które ptaki będą mogły użyć do budowy gniazd.