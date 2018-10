Nowa trasa holenderskich linii lotniczych. W ofercie znajdzie się Las Vegas

Wkrótce oferta lotów KLM wzbogaci się o kolejne miasto w Ameryce Północnej. Od lata 2019 holenderskimi liniami będzie można polecieć przez Amsterdam bezpośrednim rejsem do Las Vegas w stanie Nevada. Loty będą odbywały się do trzech razy w tygodniu samolotem Boeing 787-900 "Dreamliner” z 294 miejscami na pokładzie

Uruchomienie nowej trasy do Las Vegas wzbogaca ofertę lotów do i na terenie USA, z której pasażerowie korzystają na mocy transatlantyckiego joint venture między Air France-KLM a Delta Airlines (Materiały prasowe)

- Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom kolejny atrakcyjny kierunek, dostępny bezpośrednio z Amsterdamu. Las Vegas będzie już osiemnastym miastem w USA, do którego docierają samoloty KLM. Co więcej, nasi pasażerowie będą mogli polecieć do tej atrakcyjnej pod względem turystycznym części Stanów Zjednoczonych na pokładzie naszego nowoczesnego i komfortowego "Dreamlinera” Boeing 787-900 – mówi Pieter Elbers, Prezes i Dyrektor Generalny KLM.

Rozkład lotów między Amsterdamem a Las Vegas Loty KLM do Las Vegas będą odbywały się początkowo dwa razy w tygodniu – w piątki i niedziele. Od 2 lipca 2019 linia zwiększy liczbę lotów do 3 tygodniowo, dodając rejs we wtorek. Wylot KLM (rejs KL0635) z Amsterdamu zaplanowano w rozkładzie na godzinę 12:30, z przylotem do Las Vegas (lotnisko McCarran International) o godzinie 14:15 czasu lokalnego. Lot powrotny (rejs KL0636) z Las Vegas będzie startował o godz. 16:05 czasu lokalneg

Boeing B787-900 "Dreamliner” zapewnia pasażerom znacznie bardziej komfortowy lot, ponieważ jest dużo cichszy w czasie startu i lądowania, posiada o 30% większe okna zapewniające więcej światłą oraz specjalną technologię "Smoother Ride", dzięki której pasażerowie nie odczuwają objawów choroby lokomocyjnej podczas turbulencji. Dodatkowo dzięki wyższemu ciśnieniu w kabinie podróżni przyswajają do krwi 8% więcej tlenu, co wpływa na ich energię i lepsze samopoczucie. Dreamliner jest wyposażony w pokładowe WIFI we wszystkich kabinach.

Las Vegas zaprasza do kasyna i na pustynię! Położone na południowym zachodzie kraju, w odległości 380 kilometrów od Los Angeles - Las Vegas– stolica stanu Nevada - przyciąga miliony turystów każdego roku. Zaledwie 107-letnie miasto (założone w 1911), które wyrosło z piasków pustyni jest amerykańską i światową stolicą hazardu i rozrywki. To tutaj każdy z luksusowych hoteli zaprasza do kasyna i przyciąga licznymi atrakcjami. Spacer główną ulicą pozwala znaleźć się jednocześnie w Wenecji, Paryżu, Rzymie, czy Egipcie, kiedy mijamy kopie słynnych budowli świata między innymi – Wieżę Eiffla, Fontannę di Trevi, czy weneckich gondolierów. Las Vegas przyciąga licznymi koncertami i spektakularnymi widowiskami, a także często stanowi tło dla hollywoodzkich filmów. Poza atrakcjami i gwarem miasta, przed podróżnymi otwiera się niezwykle atrakcyjna przyrodniczo część USA, z największym skupiskiem parków narodowych – idealne miejsce dla miłośników natury i pieszych wędrówek.

Inne zmiany w siatce połączeń KLM Decyzja o uruchomieniu lotu do Las Vegas pociągnęła za sobą zmiany w ofercie lotów KLM. Ze względu na panujące na amsterdamskim Schiphol restrykcje dotyczące slotów (czyli przedziałów czasowych, w których samolot może wystartować lub wylądować), linie KLM były zmuszone zawiesić swoje loty do Freetown (Sierra Leone) oraz Monrovii (Liberia). Loty do tych miast będą kontynuowane do 29 marca 2019. Ze względu na ograniczoną liczbę slotów linia została zmuszona rozdysponować je w inny, bardziej obiecujący sposób. Pasażerowie, którzy posiadają rezerwację na lot do tych afrykańskich miast po 29 marca 2019 roku, otrzymają możliwość zmiany rezerwacji lub zwrotu biletu. Partner KLM - linia Air France będzie nadal obsługiwać trasę do Freetown ze swojego lotniska bazowego w Paryżu (CDG).