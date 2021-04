Nowa trasa z Polski. LOT uruchomi połączenie z Warszawy do Dubaju

Jak podał LOT, przewoźnik zainauguruje połączenie tuż przed światowym EXPO 2020. Rejsy dostępne będą do końca marca 2022 r. Samoloty LOT-u będą startowały z Lotniska Chopina we wtorki, w czwartki i niedziele - z lądowaniem w największym porcie lotniczym w Dubaju – Dubai International Airport. Rejs potrwa ok. 6 godzin.