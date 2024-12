Nowa usługa na poczcie. Coś dla osób, które kochają podróże

Po podejściu do okienka oznaczonego logo FlixBusa klient określi cel podróży, datę oraz inne istotne dla niego szczegóły podróży (informacje dotyczące bagażu, liczby pasażerów, preferowanego miejsca itp.), które pracownik poczty wprowadzi do systemu rezerwacji FlixBusa. Wyniki wyszukiwania przekazane zostaną klientowi wraz z ceną rezerwacji.

Plan transformacji zakłada również optymalizację zatrudnienia, by odbiurokratyzować pocztę. W sierpniu spółka poinformowała, że w ramach Programu Dobrowolnych Odejść, kierowanego głównie do pracowników wsparcia, w tym administracji, chce zredukować zatrudnienie o ok. 15 proc. Jeśli wytypowany do programu pracownik przyjmie ofertę, otrzyma równowartość 12 pensji, a po podpisaniu stosownego porozumienia, kolejnego już dnia może podjąć inną pracę, zachowując świadczenie gwarantowane w ramach PDO.