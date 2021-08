Nowa wakacyjna moda. Urlop w rytmie slow

– Mam domek z kontenera nad jeziorem, pod Warszawą. To jest dla mnie aktualnie spełnienia jakiegoś marzenia. Na co dzień bardzo dużo pracuję z ludźmi, jestem też obecna w internetowym świecie. Otacza mnie dużo bodźców. Zapewne i tak mniej niż przeciętną osobę, bo jestem od lat na diecie informacyjnej. Niemniej jednak czuję, że ten sposób odpoczynku jest dla mnie najbardziej optymalny. Pobyt na działce, nawet jeśli jest to kilka dni, sprawia, że czas płynie inaczej. Mam dużo więcej czasu, miejsca, dużo więcej przestrzeni i to też pomaga mi lepiej żyć, gdy wracam do miasta. – dzieli się Kędzierska.