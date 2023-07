Nowe możliwości turystyczne dla Polaków. Podróż łatwiejsza niż kiedykolwiek

Wszystko o e-wizie

Mieszkańcy Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych mogą teraz ubiegać się o natychmiastowe e-wizy przez stronę internetową Visit Saudi. Wystarczy wybrać Polskę jako miejsce zamieszkania, a informacje o możliwości wyrobienia e-wizy i wizy tranzytowej pojawią się na ekranie. Cena za e-wizę wynosi 535 riali saudyjskich, co w przeliczeniu na polską walutę daje ok. 570 zł. W tej opłacie zawarte są koszty związane ze złożeniem wniosku oraz ubezpieczenie medyczne. Wiza uprawnia do wielokrotnego wjazdu i jest ważna przez cały rok od momentu jej wydania, co daje możliwość elastycznego planowania podróży. Maksymalny okres pobytu na tej wizie wynosi 90 dni.