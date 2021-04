Nowe prawa pasażerów pociągów w UE. Niebawem wejdą w życie

Unia Europejska chce przekonać do korzystania z kolei. Jedną z zachęt jest zmiana obowiązujących praw na korzyść pasażerów. PE zgodził się, by podróżni mogli zmienić trasę, jeśli ich skład opóźni się o co najmniej 60 minut lub zostanie całkiem odwołany. Nie będą więc musieli kupować nowego biletu, a w zastępczym transporcie muszą panować co najmniej "porównywalne warunki" jak wybrane pierwotnie - czyli przykładowo ta sama klasa w wagonie. Możliwy będzie także całkowity zwrot kosztów przejazdu.