Nowy przewoźnik na polskich torach. Leo Express zabierze pasażerów do Pragi

Od lipca będziemy mogli jeździć z Krakowa do Pragi pociągiem należącym do czeskiego przewoźnika. Leo Express to już kolejna zagraniczna firma, która oferuje usługi kolejowe w Polsce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Leo Express już kilkukrotnie starał się wejść do Polski z usługą przewozów kolejowych. Pierwszy wniosek złożył w 2013 r. (Materiały prasowe, Fot: leo express)

Po kilkunastu miesiącach perturbacji prawnych Leo Express uruchamia połączenia do Pragi. Pierwszy skład w barwach czarno-złotych wyruszy ze stacji Kraków Główny 20 lipca.

Kilka prób wejścia na rynek

Okazuje się, że firma już kilkukrotnie starała się wejść do Polski z usługą przewozów kolejowych (dotychczas oferowała połączania autobusowe). Pierwszy wniosek złożyła w 2013 r. na obsługę trasy Warszawa-Praga, jednak nie uzyskała zgody. Za to na korzyść został rozpatrzony wniosek na kursowanie pociągów z Krakowa do stolicy Czech. Pod koniec czerwca 2017 r. Urząd Transportu Kolejowego uruchomił procedury związane z wydaniem przewoźnikowi pozwolenia.

UTK nie zrobił tego z dobroci serca, ale dlatego, że Polska, jako członek Unii Europejskiej, musi umożliwić zagranicznym firmom na rozpoczęcie działalności kolejowej w naszym kraju. Czesi spełnili wymagania formalne, jednak terminy kilkukrotnie przekładano. Ostatecznie padło na lipiec 2018 r.

Klasa ekonomiczna w pociągach Leo Express / materiały prasowe Podziel się

Do Pragi od 19 zł

Na czas wakacji pociąg Leo Express będzie kursować od piątku do poniedziałku. Według rozkładu, z Krakowa ma odjeżdżać w poniedziałki i soboty o godz. 5:04, a docierać na miejsce o 11:39. W drogę powrotną pociąg będzie jeździć w piątki i niedziele. Wyruszy ze stolicy Czech o godz. 16:10 i skończy bieg w Krakowie o 23:19.

Klasa biznes w pociągach należących do Leo Express / materiały prasowe Podziel się

Po drodze "leo" zatrzyma się w kilku miastach: Skawinie, Zatorze, Oświęcimiu-Dworach, Mysłowicach, Katowicach, Tychach, Pszczynie i Zebrzydowicach. Po przekroczeniu granicy zabierze także pasażerów z Bogumina, Ostrawy, Ołomuńca i Pardubic.

Bilety kolejowe są już dostępne na stronie przewoźnika i partnerskich punktach, zlokalizowanych na kilku dworcach, w tym w Katowicach. Ceny rozpoczynają się od 19 zł, a średni koszt przejazdu w klasie ekonomicznej oscyluje w granicach 60-80 zł. Jak zwraca uwagę portal Fly4free.pl, Leo Express stosuje system znany z tanich linii lotniczych - im wcześniej pasażer zarezerwuje bilet, tym nabędzie go taniej.

Arriva Podziel się

Arriva ciepło przyjęta przez Polaków

Warto przypomnieć, że po polskich torach od kilku lat z powodzeniem jeżdżą składy należące do Arriva PCC. Brytyjski operator kolejowo-autobusowy, będący własnością niemieckiego Deutsche Bahn, nawiązywał także współpracę z Polskim Busem, który z impetem wszedł na nasz rynek w 2011 r. Obecnie firma autobusowa ze szkockim kapitałem należy do niemieckiego FlixBusa.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl