Nowy trend podróżniczy. Darmowy sposób na lepsze miejsca niesie spore ryzyko

Chelsea twierdzi, że linie lotnicze, które pobierają opłaty za wcześniejszą rezerwację miejsc np. Wizz Air i Ryanair, często umieszczają podróżnych na mniej atrakcyjnych, pozostawiając te lepsze do ostatniej chwili. Liczą wówczas na to, że ktoś dopłaci nie tylko za rezerwację konkretnego miejsca, ale też za większą przestrzeń na nogi. Jeśli pójdziemy do odprawy ostatni, jest więc szansa, że zostaną dla nas same najlepsze miejsca.