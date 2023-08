Nowy układ siedzeń w samolocie wzbudza przerażenie wśród pasażerów

Warto jednak zaznaczyć, że choć siedzenia skierowane do siebie wydają się dziś dziwactwem, były one kiedyś stosowane przez Southwest Airlines i to przez ponad 30 lat. Nazywane "siedzeniami salonowymi", miały one swoich zwolenników i przeciwników. Dla niektórych były idealne dla rodzin lub pasażerów prowadzących na przykład spotkania biznesowe w trakcie lotu. Jednak od 1997 r. firma zdecydowała się na zmianę układu na siedzenia zwrócone do przodu, zgodnie z nowymi wytycznymi bezpieczeństwa i postępami w technologii.