Obawiają się najgorszego. Wrocław nie chce powtórki

Wszyscy w gotowości

Od tego czasu wiele we Wrocławiu się zmieniło. W momencie, gdy synoptycy zapowiadają, że niż znad południa Europy przyniesie do Polski potężne ulewy, to w mieście nieustannie monitorowane są wodowskazy na Odrze, Bystrzycy oraz Widawie. "Warto przy tym pamiętać, że system ochrony przeciwpowodziowej we Wrocławiu został zmodernizowany" - napisał na FB prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.