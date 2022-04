Od ponad 20 lat odkrywa Afrykę. "To, co wtedy zobaczyłem mnie zmieniło"

W Turkana kopią złoto całymi rodzinami. To równie potworna praca, bo żeby wypłukać trochę tych złotych opiłków, to trzeba przerzucić kilogramy gliny. Tu nikt poza handlarzami złotem, które stąd jedzie najpierw do Nairobi czy Mombasy, a potem w świat - się nie wzbogaca. Oni tu wydobywają złoto nie dla bogactwa, ale aby mieć co jeść. I kiedy widzę te kobiety z niemowlętami na plecach albo tych ośmiolatków umęczonych tak, że nie mogą stać, to myślę, że z tym światem jest coś nie tak. Trzeba się zastanowić nad odpowiedzialnością krajów wysokorozwiniętych wobec takich społeczeństw. Łatwo jest wysłać dary albo przelać drobne pieniądze, a co innego jest wziąć odpowiedzialność za sytuację tych ludzi, którzy cierpią na tym, że bogaty świat – Europa, Chiny, Stany Zjednoczone, poprzez swoje gospodarki zmieniły ich klimat i styl życia.