Wakacje 2022. To w tym terminie wyjazdy są najtańsze

- Właściwie już druga połowa kwietnia to okres, kiedy rozpoczyna się sezon letni w turystyce. Oznacza to, że oferta wyjazdów do basenu Morza Śródziemnego jest już bardzo szeroka, ale ponieważ jesteśmy jeszcze przed szczytem sezonu, który przypada na wakacje, ceny są nieco niższe - mówi Marzena German z Wakacje.pl. - To świetna wiadomość dla osób, które lubią jeździć, ale nie chcą przeznaczać na jedną podróż całego rocznego budżetu wyjazdowego. Dzięki temu, że wyjeżdżamy na początku sezonu, możemy pozwolić sobie na kolejną podróż za kilka lub kilkanaście tygodni - dodaje.