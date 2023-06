Odnaleźli sekretne wejście do jaskini. "To dosłownie mój najgorszy koszmar"

Młodzi ludzie, którzy wybrali się na wakacje do Rio, dotarli do miejsca, gdzie znajduje się "sekretne wejście do jaskini". Jak się później okazuje i jak czytamy w opisie filmu, tak do końca sekretne ono nie jest, ponieważ jaskinia jest dość popularną atrakcją turystyczną. Jednak trzeba przyznać, że zejście do groty wymaga nie lada odwagi.