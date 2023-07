Odwiedził miejsce znane na całym świecie. "Nie wjechać tu to grzech"

Cała Burj Khalifa ma 828 m, a tarasy widokowe znajdują się na 124, 125 i 148 piętrze, przy czym wjazd na ten ostatni jest znacznie droższy. Bilet wejściowy na niższe tarasy widokowe kosztuje 169 dirhamów (ok. 190 zł). Z kolei na wjazd na At The Top na 148 piętrze z poczęstunkiem trzeba wydać aż 399 dirhamów (ok. 430 zł).