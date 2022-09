Oferują darmowe przejazdy kolejowe. Skorzystać mogą turyści i mieszkańcy

Promocja obejmuje pociągi Cercanías (podmiejskie) oraz Media Distancia (średniodystansowe) obsługiwane przez hiszpańskiego przewoźnika kolejowego Renfe. Choć szybkie przejazdy AVE są wykluczone, to dzięki bogatej ofercie można za darmo zwiedzić najpiękniejsze miejsca w całej Hiszpanii. Aby skorzystać ze zniżki trzeba zarejestrować się na stronie internetowej przewoźnika Renfe oraz wpłacić kaucję, której zwrot będzie możliwy po zrealizowaniu co najmniej 16 przejazdów w ciągu czterech miesięcy. W przypadku Cercanías jest to 10 euro (ok. 47 zł), a dla chcących korzystać z Media Distancia wynosi ona 20 euro (ok. 95 zł).