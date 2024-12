Ogień strawił część parku narodowego. Wydano nakazy ewakuacji

Choć ogień w stanie Wiktoria pojawił się już prawie dwa tygodnie temu, w czwartek 26 grudnia br. po południu doszło do znacznego rozwoju pożaru, co potwierdził Luke Heagerty z State Control Centre. Silne wiatry, osiągające prędkość nawet do 100 km/h, dodatkowo utrudniają walkę z żywiołem i przyspieszają jego rozprzestrzenianie się. W ostatnich dniach w akcji brało udział ponad 600 strażaków, wspieranych przez specjalistyczny sprzęt.