Ogromna maszyna rozpoczyna pracę. Oczyści ocean ze śmieci

Wielka pacyficzna plama śmieci wciąż rośnie i jest już kilka razy większa od Polski. Powstało już kilka projektów mających na celu walkę z plastikiem. Jednym z nich jest The Ocean Cleanup, który właśnie ruszył - poinformowali twórcy maszyny.

600-metrowa rura dotarła do celu swojej podróży. Jej zadaniem jest oczyszczenie oceanu z wielkiej plamy śmieci. Problem jest poważny, bo po wodach naszej planety pływają już miliony ton zanieczyszczeń. Jeśli nie spowolnimy tego procesu, naukowcy szacują, że do połowy XXI wieku możemy mieć w oceanie więcej śmieci, niż ryb .

Ludzka działalność, a konkretnie tworzenie ogromnej ilości śmieci może doprowadzić do śmierci wielu zwierząt, a nawet do wyginięcia całych gatunków. Już teraz w sieci możemy znaleźć setki zdjęć pokazujących stworzenia morskie, które zginęły przez odłamki plastiku .

Ocean Cleanup Project to system pasywny. Nie posiada własnego napędu, a pływa wraz z prądami morskimi. Obejmuje serię połączonych ze sobą rur, o długości ponad 600 metrów. Średnica każdej z nich to 130 centymetrów, a z jej spodu wysuwa się 9-metrowa sieć, której zadaniem jest zbieranie śmieci.

System porusza się wolniej od wody, przez co prądy morskie i fale wpychają śmieci do wnętrza. Nawet najmniejsze kawałeczki są wychwytywane przez sieć, jednak twórcy twierdzą, że jest całkowicie bezpieczna dla morskiego życia.

Rocznie do wody trafia 8 milionów ton plastiku. Co minutę śmieciarka pełna plastiku trafia do oceanu. Wśród odpadów zaśmiecających wody naszej planety znajdują się produkty, które wcale nie musiały nigdy powstać. To na przykład plastikowe słomki, które stanowią cztery procent wszystkich odpadów.