Ogromne zmiany w ukochanym kraju Polaków. Wchodzą w życie od 1 stycznia

Do żadnego innego kraju Polacy nie wracają tak chętnie, jak do Chorwacji. Widać to w statystykach - w 2022 roku do tej perły Adriatyku pojechało ponad 1 mln turystów z Polski. Biorąc pod uwagę liczbę odwiedzających jesteśmy czwartym narodem najchętniej przyjeżdżającym do Chorwacji zaraz po Niemcach, Austriakach i Słoweńcach.