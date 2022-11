Chorwacja w strefie Schengen. Parlament Europejski podjął decyzję

Czym jest strefa Schengen?

Strefa Schengen to obszar obejmujący aktualnie 26 państw, na którym zniesiono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. Powstał on w 1995 roku, a Polska dołączyła do niego 12 lat później. Warto podkreślić, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej są w Schengen (nie obejmuje Bułgarii, Cypru, Irlandii i Rumunii). Jednak do strefy włączone są cztery państwa niebędące członkami UE. To Norwegia, Islandia, Szwajcaria oraz Liechtenstein.