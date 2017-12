Okazja dnia. Greckie wakacje all inclusive za 1808 zł

Archipelag Dodekanez to jedno z najpopularniejszych miejsc na wczasy w Grecji. Przyciąga łagodnym klimatem śródziemnomorskim z upalnymi miesiącami letnimi. Perłą archipelagu jest Kos, która może pochwalić się ponad 100 km linii brzegowej. Turystów kuszą także atrakcyjne ceny.

Sezon na wyspie Kos zaczyna się już maju. Wtedy można liczyć na temperatury w okolicach 24-28 st. C. Nie ma męczących upałów ani tłumów, więc wakacje będą czystą przyjemnością. Przejrzeliśmy oferty w tym terminie. Tygodniowe wczasy w maju w 4-gwiazdkowym hotelu SuneoClub Atlantica Thallassa w miejscowości Lambi, z opcją all inclusive i wylotem z Poznania kosztują 1808 zł. Wymagana zaliczka to tylko 5 proc.