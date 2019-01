Okazja dnia. Jutro do Egiptu o 57 proc taniej!

Wakacje w Egipcie są najtańsze w opcji last minute. Gdy w ofercie mamy również przeloty, tydzień na miejscu w 5-gwiazdkowym hotelu oraz formułę all inclusive, a za osobę zapłacimy od 1199 zł, nie wahajmy się przed zakupem okazji dnia.

Okazja dnia na zimny wtorek to wybrzeże gorącego Egiptu. 5-gwiazdkowy resort w kurorcie nadmorskim Taba Heights na północnym-wschodzie kraju nieopodal granicy z Izraelem usytuowany jest bezpośrednio przy pięknej, piaszczystej plaży. To świetna baza wypadowa na wycieczki po okolicy. W cenie mamy już wszystko, a okazja jest naprawdę świetna: wylatujemy jutro rano z Warszawy do Taby, mamy zapewniony transfer na miejsce zakwaterowania oraz tydzień pobytu nad Zatoką Akaba wraz z pełnym wyżywieniem w formule all inclusive. A za to wszystko zapłacimy aż o 57 proc. mniej od ceny regularnej wycieczki do Egiptu!