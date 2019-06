Okazja dnia. Korfu na początek sezonu o prawie 800 zł taniej

Oferta last minute na dziś to tańsze o 22 proc. tygodniowe wczasy na greckiej wyspie Korfu. Na wakacje all inclusive w 4-gwiazdkowym hotelu polecimy w drugiej połowie czerwca z Katowic.

Piaszczysta plaża Agios Georgios leży w przepięknej zatoce (Shutterstock.com)

Wyspa Korfu na początek sezonu

Dzisiejsza okazja dnia to wakacje all inclusive na greckiej wyspie Korfu w terminie 22.06–29.06.2019. Oferta last minute w cenie ok. 2 730 zł obejmuje noclegi, wyżywienie, przeloty między Polską a Grecją, a także transfery i ubezpieczenie podstawowe. Wylot z portu lotniczego Katowice.

Podczas czerwcowego pobytu w leżącej na Korfu miejscowości Agios Georgios możemy spodziewać się słonecznej pogody i temperatur dochodzących do 28 st. Celsjusza. Ciepła woda i brak opadów to gwarancja tego, że wczasy w Grecji nas nie zawiodą.

Spokojne wczasy w pięknej zatoce

Podczas wyjazdu miejscem zakwaterowania będzie położony na wzgórzu hotel Saint George Palace. W odległości 300 m znajduje się centrum, natomiast miasto Korfu oddalone jest o blisko 37 km. Ośrodek znajduje się ok. 400 m od spokojnej i bezpiecznej plaży Agios Georgios, która została odznaczona Błękitną Flagą.

W zacisznym hotelu spędzimy 7 dni, dzisiaj płacąc za całość o 22 proc. mniej, niż wynosi cena regularna. Poza wyżywieniem i napojami alkoholowymi w cenie uwzględniony jest dostęp do w hotelowych basenów, leżaków i parasoli, tenisa stołowego, a także okazjonalnych wieczorków tematycznych. Dostępne są również udogodnienia dla dzieci, w tym plac zabaw czy menu dziecięce.

Do kosztów wyjazdu należy za to doliczyć opłatę klimatyczną, która naliczana jest za każdą dobę pobytu.