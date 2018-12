Okazja dnia. Nie tylko Dubaj, odkryj Ras al-Khaimah

Zjednoczone Emiraty Arabskie to od kilku lat modny kierunek urlopowy. Za najpiękniejszy z nich uznaje się Ras al-Khaimah, położony w północno-wschodniej części kraju, przy granicy z Omanem. To dobra propozycja na jesienny urlop.

Przeszukaliśmy internet i udało nam się znaleźć ciekawą ofertę. Wczasy we wrześniu w przyszłym roku w ofercie first minute w 5-gwiazdkowym hotelu Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island w Ras al-Khaimah.

Ras al-Khaimah to stolica regionu o tej samej nazwie, oddalona o ok. 110 km od Dubaju i ok. 30 km od Al Jazirah Al Hamra, opuszczonego portu poławiaczy pereł z początku XX w. To idealne miejsce na wypoczynek, usytuowane nad wybrzeżem Zatoki Perskiej, które posiada wiele piaszczystych plaż. Miasto położone jest w pobliżu góry Dżabal Jibir.

Znajdziemy tu też wspaniałe ogrody palmowe czy pustynię pokrytą czerwonym piaskiem. Turyści najczęściej wybierają się na nią rano, by móc podziwiać wschód słońca. Nie można również pominąć zwiedzania fortów i starego miasta.

4-dniowe wczasy możesz spędzić w hotelu Doubletree By Hilton Resort & Spa Marjan Island za kwotę 3629 zł. To komfortowy hotel zlokalizowany na zyskującej coraz większą popularność "palmie" Marjan Island. Ponadto, będziesz miał możliwość odpoczynku na prywatnej, piaszczystej plaży.

Goście mają również do dyspozycji 5 basenów z regulowaną temperaturą wody (2 dla dzieci), 5 hotelowych restauracji oraz shisha bar. Na aktywnych czeka nowoczesne centrum fitness, korty tenisowe oraz pobliskie pole golfowe. Jeśli chodzi o wyżywienie, to w ofercie są śniadania i obiadokolacje w formie bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do pakietu all inclusive.

Ośrodek ten to również świetne miejsce do uprawiania sportów wodnych. Za dopłatą można uprawiać motorowe motorowe sporty wodne. Można również wybrać się na przejażdżkę rowerami, ponieważ są tu trasy (w pobliżu gór) przeznaczone dla miłośników dwóch kółek. Jeśli ktoś preferuje błogi relaks, może skorzystać ze spa lub skosztować lokalnej kuchni.

Z myślą o najmłodszych przygotowano plac zabaw, statek piracki ze zjeżdżalniami, klub Kids Paradise i pokój gier.

