Okazja dnia. Słoneczny Brzeg w ofercie first minute już od 1311 zł

Zastanawiacie się, gdzie udać się na urlop we wrześniu? Warto podjąć decyzję już teraz, kiedy biura podróży sprzedają wakacje w formule first minute. Dziś polecamy pobyt w Słonecznym Brzegu w atrakcyjnej cenie. Tydzień wypoczynku z wyżywieniem all inclusive kosztuje już od 1311 zł.

Hotel Sun City jest chętnie wybierany przez polskich turystów. 98 proc. gości poleca ten obiekt (Shutterstock.com, Fot: Marynka Mandarinka)

Wiele osób odkłada decyzję o rezerwacji wakacji na ostatnią chwilę, przez co najlepsze okazje uciekają im sprzed nosa. I choć jest dopiero początek lutego, a do września jeszcze daleko, polecamy "zaklepać" termin wyjazdu możliwie szybko. Większość biur podróży sprzedaje zimą wycieczki w formule first minute. Nie tylko nie musimy od razu wpłacać całej sumy za wyjazd, ale otrzymujemy też dodatkowo pakiet gwarancji.

Znaleźliśmy ofertę, która zadowoli turystów nastawionych na urlop w popularnym kurorcie, blisko plaży i z wyżywieniem all inclusive. Jest to 3-gwiazdkowy hotel Sun City w Słonecznym Brzegu. Tydzień wakacji w terminie 11-18.09.06 kosztuje od 1311 zł*. W cenie są bilety lotnicze. Wylot jest z Rzeszowa, a za dodatkową opłatą 50 zł od osoby - z Katowic lub Warszawy. W przypadku Bydgoszczy dopłata wynosi 118 zł.

Materiały prasowe

Hotel jest wysoko oceniany przez klientów, a niemal 100 proc. z nich poleca przyjechać tu na urlop. Będzie świetną propozycja dla rodzin z dziećmi oraz par. Dla najmłodszych przygotowano plac zabaw, specjalnie wydzielony brodzik czy krzesełka w restauracji. Z kolei dorośli będą zadowoleni z lokalizacji – hotel znajduje się zaledwie 250 m od plaży, kilometr od słynnego parku wodnego Action Aquapark, a pokoje są wyposażone w lodówkę i posiadają balkon.

Materiały prasowe

Dlaczego Słoneczny Brzeg jest tak lubiany przez turystów? Oferuje hotele na wysokim poziomie, jest tu masa restauracji, tawern, sklepów, pubów, dyskotek czy kasyno. Z kolei plaże są szerokie i pokryte miękki, drobnym piaskiem oraz mają łagodne zejście do wody. Pogoda też nie pozwala narzekać – średnie temperatury nad Morzem Czarnym we wrześniu oscylują na poziomie 23-26 st. C.

Warto też wspomnieć, że Bułgaria od lat cieszy się ogromną popularnością wśród Polaków. W sezonie 2017 znalazła się na 2. miejscu, jeśli chodzi o najchętniej wybierane kierunki wakacji. I trudno się dziwić, bo to świetny wybór za rozsądną cenę.