Okazja dnia. Szarm el-Szejk już od 1274 zł

Szarm el-Szejk to jedno z najchętniej wybieranych miejsc na wakacje w Egipcie. Nic w tym dziwnego – przyciąga idealnymi warunki do uprawiana sportów wodnych, pięknymi rafami koralowymi czy świetną bazą hotelową. Już wielu turystów przekonało się, że tygodniowy urlop można spędzić tu za nieco ponad tysiąc złotych.

Jeszcze bardziej spodobają im się ceny zakwaterowania – np. tydzień urlopu w polecanym przez nas 4-gwiazdkowym hotelu Ghazala Gardens z opcją all inclusive kosztuje już od ok. 1274 zł od osoby. W cenie są bilety lotnicze. W przypadku proponowanego przez nas wyjazdu, w terminie 22-29.01, wylot jest z położonego ok. 100 km od polskiej granicy Drezna.